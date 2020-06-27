Войска России обстреляли ВСУ на Донбассе: есть погибшие и раненые, – штаб ООС

Ситуация в ООС по состоянию на 26 июня. (112 Украина)

В пятницу, 26 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что войска России в течение суток девять раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, был уничтожен один и ранены два террориста.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских системы калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские воины сразу же ответили захватчикам, поэтому ощутив на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности", – отметили в штабе.

Карта (mediarnbo.org)

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Крымское агрессор трижды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования РФ обстреливали из минометов калибра 82 мм защитников Катериновки, Новоалександровки и Новозвановки. Также проявляли огневую активность на окраинах Хутора Свободный, вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А неподалеку Шумов было зафиксировано вражеские обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле населенного пункта Славное, противник применил минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы.

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