Войска России нарушили режим тишины на Донбассе: в ВСУ предупредили об ответе

Вооруженные формирования России за прошедшие сутки, 30 июля, дважды нарушили режим прекращения огня. Огневые провокации были неприцельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook, для провокации украинских защитников у Орехово противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета.

Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника. А на вражеские неприцельные выстрелы, которые можно расценивать как провокацию, наши военнослужащие не реагируют. Враг пытается спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддаются, огонь в ответ не открывают", – отметили в ООС.

В штабе подчеркнули: с момента объявления о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и никто не получил ранения в результате вражеских обстрелов.

"Если во время вражеского обстрела здоровью и жизни наших военнослужащих будет угроза, или будет угроза захвата территории, то украинские защитники готовы давать адекватный ответ действиям врага", – сказано в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала недели трое украинских военнослужащих умерли из-за резкого ухудшения состояния здоровья.