Террористы "Л/ДНР" на Донбассе за прошедшие сутки, 18 августа, ни разу не открывали огонь в сторону украинских подразделений.

Об этом говорится в сводке на официальной странице пресс-центра штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что с начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта также наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было зафиксировано.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В то же время в ООС подчеркнули: украинские военные готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны. Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, отметили в пресс-центре.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – сказано в сообщении.

Напомним, в понедельник, 17 августа, террористы на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии. В частности, они прибегли к одной огневой провокации и были замечены за инженерным оборудованием позиций.

Войска России на Донбассе притихли – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Войска России на Донбассе притихли – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 августа российские террористы на Донбассе также укрепляли свои позиции вблизи населенного пункта Ужовка в сторону позиций ООС под Водяным.

Напомним, что ранее ГУР Минобороны рассказал, что боевиков заметили за минированием территории, что в конечном итоге привело к травмированию мирного жителя.

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