Войска России на Донбассе открыли огонь из гранатометов по ВСУ – штаб ООС

Карина Бондаренко Общество 07:48, 1.11.2020

За прошедшие сутки, 31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево противник совершил одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Вражеская провокация не представляла угрозы украинским военнослужащим, поэтому оружие в ответ украинские защитники не применили.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

"С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – уточнили в штабе.

Сведения с фронта за 31 октября.
Штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" в ночь на 30 октября обстреливали все участки на линии фронта в зоне проведении ООС на Донбассе.

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