Войска России на Донбассе обстреляли ВСУ и запустили беспилотник, – штаб ООС
За минувшие сутки, 30 августа, вооруженные формирования России на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.
Несколько выстрелов из стрелкового оружия было зафиксировано вблизи Марьинки, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.
Также на этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.
В Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, был задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квардокоптер".
"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – отметили в штабе.
Отмечается, что все провокации не несли угрозы украинским защитникам, поэтому подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава ОС боевых потерь и ранений не было.
С начала текущих суток, 31 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений огня не зафиксировали.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предложил пойти с Россией на компромисс ради выполнения Минских соглашений.