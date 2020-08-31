Войска России на Донбассе обстреляли ВСУ и запустили беспилотник, – штаб ООС

В воскресенье, 30 августа, войска РФ дважды нарушили режим тишины
Украинские подразделения огонь в ответ не открывали
Враг совершил дистанционное минирование и запустил беспилотник
Война на Донбассе. 112 Украина
За минувшие сутки, 30 августа, вооруженные формирования России на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.
Несколько выстрелов из стрелкового оружия было зафиксировано вблизи Марьинки, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.
Также на этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.
В Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, был задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квардокоптер".
"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – отметили в штабе.
Отмечается, что все провокации не несли угрозы украинским защитникам, поэтому подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава ОС боевых потерь и ранений не было.
С начала текущих суток, 31 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений огня не зафиксировали.
Сведения из зоны ООС за 30 августа Штаб ООС в Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предложил пойти с Россией на компромисс ради выполнения Минских соглашений.
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