Войска России дважды нарушили "тишину" на Донбассе – ООС

Ольга Липич Общество 19:10, 29.08.2020 Обновлено: 19:56, 29.08.2020

Террористы "Л/ДНР" на Донбассе 29 августа, дважды нарушили режим прекращения огня. Их провокации было зафиксировано вблизи Зайцевого и Водяного.

Как сообщили в вечерней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия не несли угрозы жизни украинских военных, поэтому они огонь в ответ не открывали.

Кроме того, украинскими военными был выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений недалеко от населенного пункта Водяное с временно оккупированной Ужовки.

Вследствие провокаций российских наемников среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"Наши защитники продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и готовы дать адекватный отпор противнику в случае угрозы их жизни или здоровью", – отметили в ООС.

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation
Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России накануне, 28 августа, ни разу не нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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