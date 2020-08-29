Вблизи Зайцевого террористы "Л/ДНР" делали неприцельные выстрелы в сторону украинских позиций
В районе Водяного со стороны оккупированной Ужовки они осуществляли инженерное оборудование позиций
Вследствие вражеских провокаций среди личного состава ОС боевых потерь и раненых нет
Террористы нарушили тишину на Донбассе. Фото: Facebook/"93-тя ОМБр Холодний Яр"
Террористы "Л/ДНР" на Донбассе 29 августа, дважды нарушили режим прекращения огня. Их провокации было зафиксировано вблизи Зайцевого и Водяного.
Как сообщили в вечерней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия не несли угрозы жизни украинских военных, поэтому они огонь в ответ не открывали.
Кроме того, украинскими военными был выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений недалеко от населенного пункта Водяное с временно оккупированной Ужовки.
Вследствие провокаций российских наемников среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
"Наши защитники продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и готовы дать адекватный отпор противнику в случае угрозы их жизни или здоровью", – отметили в ООС.
Войска России дважды нарушили "тишину" на Донбассе – ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation
Войска России дважды нарушили "тишину" на Донбассе – ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation
Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России накануне, 28 августа, ни разу не нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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