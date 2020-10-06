Войска России дважды нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС
Враг устроил провокации на участке фронта вблизи Авдеевки и Новолуганского
Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было
За прошедшие сутки, 5 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Так, вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, а неподалеку Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
"В обоих случаях враждебные выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
Отмечается, что в районе проведения операции выполняли задания другие составляющие сил обороны. Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ДСНС ликвидировали пожары в районе населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар и Шумы.
Только от ВСУ к тушению очагов возгораний привлекались более 300 военнослужащих и почти 20 единиц спецтехники.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты сняли на видео последствия поджогов, которые устраивают на Донбассе террористы.