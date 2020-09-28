Войска России четыре раза обстреляли ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Карина Бондаренко Общество 08:12, 28.09.2020 Обновлено: 08:55, 28.09.2020

За минувшие сутки, 27 сентября, наемники России на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Шумов и дважды – вблизи населенного пункта Орехово.

В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди наших воинов нет.

"Военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ДСНС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки и Доломитного. Кроме того, локализовали очаг возгорания на участке размером около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое", – добавили в штабе.

Сведения из зоны ООС за 27 сентября.
Штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в поселке Васильевская Пустошь под Краматорском Донецкой области вечером 27 сентября вспыхнул масштабный лесной пожар.

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