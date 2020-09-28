Войска России четыре раза обстреляли ВСУ на Донбассе – штаб ООС
В воскресенье, 27 сентября, войска РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины
Враг устроил провокации на участке фронта вблизи Опытного, Шумов и Орехово
Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали
За минувшие сутки, 27 сентября, наемники России на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Так, недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Шумов и дважды – вблизи населенного пункта Орехово.
В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди наших воинов нет.
"Военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ДСНС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки и Доломитного. Кроме того, локализовали очаг возгорания на участке размером около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое", – добавили в штабе.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в поселке Васильевская Пустошь под Краматорском Донецкой области вечером 27 сентября вспыхнул масштабный лесной пожар.