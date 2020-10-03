Войска России четыре раза нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, войска "Л/ДНР" дважды открывали огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Авдеевка, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Кроме того, дважды в течение суток враг применил стрелковое оружие вблизи Водяного.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

"Продолжаются работы по преодолению огненной стихии и ее последствий. Военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ДСНС локализовали очаги возгорания неподалеку населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Айдар и Станица Луганская", – добавили в штабе ООС.

От Вооруженных Сил Украины к ликвидации пожаров привлечено более 700 человек и 30 единиц инженерной и спецтехники.

Сведения с фронта. Пресс-служба штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российские оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.