Войска России атаковали позиции ОС и ранили бойцов ВСУ: враг считает потери
В воскресенье, 10 мая, подразделения оккупационных войск РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Один военнослужащий получил ранения и еще трое – боевые травмы.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook. Отмечается, что враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам вблизи Орехово.
"Воины оперативно доставлены в лечебное учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", – отметили в пресс-службе.
Отмечается также, что преступные действия оккупационных войск не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил открыли прицельный огонь из штатного вооружения по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая в зоне проведения ООС на Донбассе российские оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня и получили решительный ответ от ВСУ. Потерь среди украинских защитников не было.