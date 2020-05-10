Войска России атаковали позиции ОС и ранили бойцов ВСУ: враг считает потери

В воскресенье, 10 мая, подразделения оккупационных войск РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Один военнослужащий получил ранения и еще трое – боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook. Отмечается, что враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам вблизи Орехово.

"Воины оперативно доставлены в лечебное учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", – отметили в пресс-службе.

Войска России атаковали позиции ОС и ранили бойцов ВСУ Фокус

Отмечается также, что преступные действия оккупационных войск не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил открыли прицельный огонь из штатного вооружения по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая в зоне проведения ООС на Донбассе российские оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня и получили решительный ответ от ВСУ. Потерь среди украинских защитников не было.

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