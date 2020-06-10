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10 июня • обновлено в 07:51
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Войска России 16 раз атаковали ВСУ на Донбассе: пролилась кровь

  • Вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим тишины

  • В результате обстрелов был ранен украинский защитник

  • Оккупанты также понесли потери

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Во вторник, 9 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

pravda.com.ua

"По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четверых ранили", – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" защитников Марьинки вооруженные формирования РФ трижды обстреляли из гранатометов различных систем, а защитников Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Карта

Карта

mediarnbo

По окрестностям Широкиного российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а возле Авдеевки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник также несколько раз открывал огонь:

  • два раза обстрелял оборонительные укрепления неподалеку Орехового и Хутора Свободного, используя 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

  • Вблизи Шумов и дважды возле Луганского агрессор задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

  • Рядом с Крымским враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Новотошковского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Авдеевке Донецкой области 9 июня подорвался военный автомобиль, в результате чего ранения получили 10 военнослужащих Национальной гвардии.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины
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