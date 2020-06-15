Войска России 15 раз атаковали ВСУ на Донбассе: есть погибшие и раненые

В воскресенье, 14 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что войска России в течение суток 15 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, был уничтожен один террорист.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник пять раз обстрелял украинские оборонительные укрепления вблизи Луганского. Неподалеку населенных пунктов Орехово и Майское, а также дважды возле Хутора Свободного оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" агрессор по два раза обстрелял опорные пункты вблизи Авдеевки и Каменки из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также захватчики вели огонь неподалеку Марьинки, а по защитникам Песков задействовали снайперское оружие.

Потери врага

Скриншот

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Киевом на Бориспольской трассе в ДТП погиб полковник командования Воздушных сил Николай Романов. Его автомобиль на скорости влетел в стоящую на дороге фуру. Также погибла его супруга Татьяна.