Войска РФ взорвали трактор с мирными жителями на Донбассе – штаб ООС

В воскресенье, 20 декабря, в районе населенного пункта Каменка, около Авдеевки, вооруженные формирования Российской Федерации ранили мирного жителя.

Так, около 19:30 по направлению населенного пункта Васильевка тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere, который возвращался из сельскохозяйственных работ, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Отмечается, что гражданскую технику уничтожили за пределами украинских позиций. В результате обстрела один из трактористов получил ранения.

"Украинские военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Поселок Каменка Донецкой области. Карта

Скриншот. Штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 19 декабря зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.