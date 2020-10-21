Войска РФ устроили обстрелы на Донбассе: ранен боец ВСУ – штаб ООС

Карина Бондаренко Общество 08:00, 21.10.2020 Обновлено: 08:12, 21.10.2020

За прошедшие сутки, 20 октября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате один боец Вооруженных сил Украины получил ранение, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Военнослужащего с акубаротравмой оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушали неподалеку Светлодарска и Майорска, где провоцировали украинских защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка.

Кроме того, на Приазовье, в районе населенного пункта Павлополь, было зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата противника с пересечением линии разграничения. Его подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 21 октября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – отметили в штабе ООС.

Сведения с фронта за 20 октября.
Штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, штаб ООС показал видео успешной "ликвидации диверсантов" на Луганщине. Украинские правоохранители и военные провели тактико-специальное учение в городе Лисичанск.

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