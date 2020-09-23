Войска РФ притихли на Донбассе, но ВСУ ожидают подвох – штаб ООС

Войска России на Донбассе за прошедшие сутки, 22 сентября, ни разу не нарушили договоренности о "тишине", которые были достигнуты 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом говорится в сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. В штабе отметили, что украинские подразделения, со своей стороны, были готовы к реагированию на возможные нарушения режима прекращения огня.

"За прошедшие сутки, 22 сентября, по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Впрочем, учитывая коварство вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины находились наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений также наблюдается тишина, ни вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Слава Украине!", – сказано в сообщении.

Напомним, накануне, 21 сентября, вооруженные формирования России на Донбассе трижды нарушили договоренности о прекращении огня и обстреляли два населенных пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября вооруженные формирования России на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Несколько выстрелов из стрелкового оружия было замечено вблизи населенного пункта Пески. В результате обстрела один боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в ногу.