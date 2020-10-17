Войска РФ открыли огонь возле Водяного и Авдеевки, ВСУ "молчали" – штаб ООС

Марина Погорилко Общество 19:20, 17.10.2020 Обновлено: 19:51, 17.10.2020

С начала суток 17 октября российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, открыв огонь по позициям ВСУ.

Об этом говорится в вечерней сводке Операции Объединенных Сил в Facebook. Отмечается, что утром противник неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета пытался спровоцировать украинских защитников вблизи Водяного, а в полдень открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.

Отмечается также, что воины ВСУ оружие в ответ на огневую провокацию не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС нет.

"Кроме того, в районе населенных пунктов Пищевик и Широкино задокументировано пролеты вражеских беспилотников типа "Квадрокоптер", которые пересекли линию разграничения. Беспилотные летательные аппараты противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", – говорится в сводке.

Противники открыли огонь по ВСУ на Донбассе.
Facebook Операции Объединенных Сил
Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС нет.
Facebook Операции Объединенных Сил

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в сутки 16 октября вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противники открыли огонь вблизи Водяного и Марьинки;

  • Украина ведет подготовку к очередному разведению войск на Донбассе на четырех направлениях, а также готовит к открытию два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда.

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