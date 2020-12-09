Войска РФ открыли огонь возле Авдеевки на Донбассе – штаб ООС

Карина Бондаренко Общество 07:49, 9.12.2020

За прошедшие сутки, 8 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Неприцельные выстрелы из стрелкового оружия зафиксировали вблизи Авдеевки.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – уточнили в штабе.

С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Скриншот.
Пресс-служба штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правоохранители задержали военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые продавали оружие и боеприпасы из зоны проведения операции Объединенных сил.

Комментировать
Общество

Смотрите также

29 лет назад не стало СССР

На Сумщине женщина за 4 дня "сгорела" от COVID-19: с температурой 40 ходила на работу

Преподаватель Украинского католического университета назвал вакцину "всемирным заговором"

Дочь пациента с Днепропетровщины: отца выбросили из больницы, как мусор, теперь он в реанимации

В Украине отменили 220 тысяч грн штрафа для чиновницы за схему с "евробляхами"