Войска РФ открыли огонь возле Авдеевки на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 8 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Неприцельные выстрелы из стрелкового оружия зафиксировали вблизи Авдеевки.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – уточнили в штабе.

С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правоохранители задержали военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые продавали оружие и боеприпасы из зоны проведения операции Объединенных сил.