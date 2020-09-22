Войска РФ обстреляли ВСУ из гранатометов – штаб ООС

Вооруженные формирования России на Донбассе за прошедшие сутки, 21 сентября, трижды нарушили договоренности о прекращении огня, вступившие в действие 27 июля 2020.

Как сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook, выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, было зафиксировано вблизи населенного пункта Марьинка.

Еще одну вражескую провокацию из стрелкового оружия отмечено на участке неподалеку Водяного.

В ООС отметили, что единичные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Кроме того, был выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений в направлении Водяного с временно оккупированной Ужовки.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было, сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Защитники Украины придерживаются режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Слава Украине!", – подчеркнули в ООС.

Напомним, накануне, 21 сентября, Вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня – огневую активность было зафиксировано вблизи Марьинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября вооруженные формирования России на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Несколько выстрелов из стрелкового оружия были замечены вблизи населенного пункта Пески. В результате обстрела один боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в ногу.