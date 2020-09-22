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Войска РФ обстреляли ВСУ из гранатометов – штаб ООС

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
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  • Режим прекращения огня террористы "Л/ДНР" 21 сентября нарушили вблизи Марьинки и Водяного

  • Были зафиксированы выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов

  • Кроме того, оккупанты инженерно обустраивали свои позиции в сторону наших подразделений

Войска РФ обстреляли ВСУ из гранатометов. Источник: andriy-dubchak.com.ua

Вооруженные формирования России на Донбассе за прошедшие сутки, 21 сентября, трижды нарушили договоренности о прекращении огня, вступившие в действие 27 июля 2020.

Как сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook, выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, было зафиксировано вблизи населенного пункта Марьинка.

Еще одну вражескую провокацию из стрелкового оружия отмечено на участке неподалеку Водяного.

В ООС отметили, что единичные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Кроме того, был выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений в направлении Водяного с временно оккупированной Ужовки.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было, сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Защитники Украины придерживаются режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Слава Украине!", – подчеркнули в ООС.

Напомним, накануне, 21 сентября, Вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня – огневую активность было зафиксировано вблизи Марьинки.

Войска РФ обстреляли ВСУ из гранатометов – штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября вооруженные формирования России на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Несколько выстрелов из стрелкового оружия были замечены вблизи населенного пункта Пески. В результате обстрела один боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в ногу.

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