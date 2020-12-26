Войска РФ на Донбассе обстреляли мирное население – штаб ООС
За прошедшие сутки, 25 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Террористы обстреляли мирное население.
Все нарушения были зафиксированы неподалеку Водяного, что на Приазовье, сообщили в пресс-службе штаба ООС. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме обстрела украинских позиций, войска РФ в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное с миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя. Никто из мирных жителей не пострадал.
"На многочисленным обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ", – отметили в штабе ООС.
С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил 19 декабря в автокатастрофе погибла старший солдат Салахутдинова Елена Николаевна.