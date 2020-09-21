Войска РФ на Донбассе обстреляли Марьинку из гранатомета – штаб ООС

Вооруженные формирования России на Донбассе, в понедельник, 21 сентября, дважды нарушили режим прекращения огня – огневую активность было зафиксировано вблизи Марьинки.

Как сказано в сообщении штаба Операции Объединенных сил в Facebook, враг совершил выстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава в результате вражеских выстрелов нет. Во всех остальных районах ответственности Объединенных сил наблюдалась тишина.

"Украинские воины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – сказано в сообщении.

Напомним, накануне, 20 сентября, террористы на Донбассе обстреляли украинские позиции у Новоалександровки. Российские наемники совершили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия. Огонь украинские военнослужащие не открывали.

Кроме того, 19 сентября, вооруженные формирования России на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Несколько выстрелов из стрелкового оружия было зафиксировано вблизи населенного пункта Пески. В результате обстрела один боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в ногу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начался первый этап военных учений "Объединенные усилия – 2020". Британские и украинские военные десантировались с военно-транспортных самолетов ВВС США и Украины под прикрытием украинских истребителей.