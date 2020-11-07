Войска РФ на Донбассе атаковали ВСУ из гранатометов, – штаб ООС

За прошедшие сутки, 6 ноября, вооруженные формирования России на Донбассе дважды нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом говорится в утренней сводке Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что провозглашенный режим прекращения огня враг нарушил вблизи Авдеевки, применив стрелковое оружие и гранатометы различных систем. А недалеко от населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

В ООС добавили, что с начала текущих суток, 7 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", – сказано в сообщении.

Операция объединенных сил / Joint Forces Operation / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе 4 ноября нарушили договоренности о перемирии и устроили обстрелы позиций ВСУ и запрещенную разведку.