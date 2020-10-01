Войска РФ на Донбассе 11 раз нарушили тишину, есть раненый – штаб ООС

Вооруженные формирования России на Донбассе за прошедшие сутки, 30 сентября, 11 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля.

Об этом сообщили на Facebook-странице штаба Операции Объединенных сил. Отмечается, что один военнослужащий получил осколочное ранение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь из стрелкового оружия враг открывал вблизи Авдеевки, а с автоматического станкового гранатомета – неподалеку Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого противник три раза вел огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вольного дважды в вечернее время применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

"В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских защитников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.

Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation / Facebook

Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил погиб 26-летний воин ВСУ из Ивано-Франковской области Сергей Огинский. Его не стало 26 сентября. Парень был старшим солдатом 14-й бригады, дислоцирующейся в Луганской области.