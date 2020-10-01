Войска РФ на Донбассе 11 раз нарушили тишину, есть раненый, – штаб ООС
Террористы открывали огонь вблизи Авдеевки, Новотроицкого, Новоалександровки, Золотого, Хутора Вильный
В результате выстрела из подствольного гранатомета украинский военнослужащий получил осколочное ранение
Его состояние здоровья удовлетворительное
Вооруженные формирования России на Донбассе за прошедшие сутки, 30 сентября, 11 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля.
Об этом сообщили на Facebook-странице штаба Операции Объединенных сил. Отмечается, что один военнослужащий получил осколочное ранение.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь из стрелкового оружия враг открывал вблизи Авдеевки, а с автоматического станкового гранатомета – неподалеку Новотроицкого.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого три раза вел огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вильный дважды в вечернее время применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем.
"В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное", – сказано в сообщении.
С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских защитников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил погиб 26-летний воин ВСУ из Ивано-Франковской области Сергей Огинский. Его не стало 26 сентября. Парень был старшим солдатом 14-й бригады, дислоцирующейся в Луганской области.