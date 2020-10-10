Войска РФ готовятся к активизации боевых действий: названы пять признаков

Во время действия режима прекращения огня войска России на Донбассе не прекратили усиливать боевые позиции и пополнение арсеналов.

Источники в зоне боевых действий сообщили о пяти признаках, которые говорят о том, что в "Л/ДНР" готовятся к войне, а не к миру, передает "Сегодня".

Россия продолжает поставки боеприпасов

В сентября и октябре 2020 года с территории России через пункты пропуска "Красная могила" и "Должанский" прибывали вагоны с боеприпасами, цистерны с бензином и дизелем. Кроме того, в Луганскую область вместе с "гуманитарным конвоем" было доставлено тысячу комплектов военной формы российского производства. На оккупированную территорию постоянно заезжают "УАЗики" под видом "скорых".

Боевики обустраивают блокпосты

В районе населенных пунктов Приморское, Шевченко и Енакиево Донецкой области боевики обустраивают блокпосты. Из перехваченных разговоров удалось узнать, что им было разрешено открывать огонь в случае неповиновения местного населения. Также в Енакиево на территории автобазы разместили ремонтную базу военной техники.

В "Л/ДНР" стягивают технику

На восточной стороне Донецка, возле Тернового, обнаружили запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение – гаубица Д-30 (120 мм) и три "Града". В том же районе стоят три замаскированных танка.

В то же время на Луганщине, в районе Кировска, разместили две моторизованные батарейно-тактические группы (около 350-400 человек), которые имеют 10 танков, 15 БМП, 2 батареи артсистем Д-30, 20 БТР и плавучий бронетранспортер.

Окраины Донецка минируют

В конце сентября боевики "ДНР" обустроили новые минные поля в районе Донецка и вдоль реки Северский Донец. Выходить в районы минирования без распоряжения боевикам запретили под угрозой большого штрафа.

"Армию" пополняют за счет осужденных

Главари "ЛНР" и "ДНР" предлагают осужденным на условный срок или небольшой тюремный срок альтернативу в виде "службы по контракту". Также на оккупированных территориях распускают слухи о том, что боевикам поднимут зарплаты, чтобы таким образом привлечь новобранцев. Кроме того, набирают рекрутов с оккупированного Донбасса для участия в боевых действиях на территориях других государств. Тех, кто имеет паспорт "Л/ДНР" привлекает батальон "Призрак".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе российские оккупационные войска грубо нарушили Минские договоренности, разместив минометы в 2 км от линии соприкосновения.