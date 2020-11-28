Войска РФ 6 раз атаковали ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 27 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет, сообщили в пресс-службе штаба ООС. Три факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного – ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг, применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие, дважды провоцировал наших защитников вблизи населенного пункта Шумы.

Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал неподалеку Катериновки.

На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 28 ноября, режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного. С временно оккупированной Ужовки российские войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, нарушая условия перемирия.