Войска РФ 11 раз атаковали ВСУ на Донбассе: ранен украинский защитник – штаб ООС

За прошедшие сутки, 5 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Его оперативно доставили в лечебное учреждение, состояние здоровья защитника удовлетворительное.

Девять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи Старогнатовки противник провоцировал наших защитников огнем из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На участках в районе населенного пункта Водяное задокументировано пять нарушений. С временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Кроме того, дважды в течение суток враг применил минометы калибра 82 миллиметра.

"Наглые действия российско-оккупационных войск безнаказанными не остались, адекватным ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного решительно подавили вражескую активность и заставили противника прекратить обстрелы", – сообщили в штабе.

Два нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано на участках недалеко от населенного пункта Попасная.

В обеденное время противник провоцировал наших защитников огнем из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

"О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – рассказали в штабе.

С начала текущих суток, 6 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдалась тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российские террористы на Донбассе снова нарушили договоренности о перемирии и устроили обстрелы позиций ВСУ и запрещенную разведку.