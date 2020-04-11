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11 апреля • обновлено в 13:07
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Войска Путина обстреляли ВСУ под Новотошковском: ранены два воина

1.1т
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В субботу, 11 апреля, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского, однако нарвались на мощный отпор.

Как сообщил штаб ООС в Facebook, противник вел огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Иллюстрация

Иллюстрация

"В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием России адекватный ответ. Сейчас потери противника уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля в результате обстрелов в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пострадал один украинский защитник. Оккупанты получили решительный ответ огнем из вооружения ВСУ.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Донбасс
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К Денис
К Денис
Паразиты дохнут, колечатся ... Приятная новость..почаще и побольше надо
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Хоть бы одно видео посмотреть как российские войска обстреливают героев ВСУ?
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"дали вооруженным формированием России адекватный ответ")))) Ну дивизию-две конно-подводных воздушно-десантных танкистов бурятов-то уничтожили?))))
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