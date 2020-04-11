Войска Путина обстреляли ВСУ под Новотошковском: ранены два воина

В субботу, 11 апреля, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского, однако нарвались на мощный отпор.
Как сообщил штаб ООС в Facebook, противник вел огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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"В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием России адекватный ответ. Сейчас потери противника уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля в результате обстрелов в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пострадал один украинский защитник. Оккупанты получили решительный ответ огнем из вооружения ВСУ.
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