Говорят, что если ты работаешь с детьми, то нельзя выбирать любимчиков. А ты работал с большим количеством детей? С большими детскими коллективами? И у тебя не было любимчиков? Лукавства в этом утверждении больше, чем профессионализма.

У меня есть любимчики. И ради них я сворачиваю СВОЮ деятельность на Донбассе. Дело не в моём здоровье. Его больше не станет. Дело не в деньгах. Их можно зарабатывать и на дне кризиса. И точно дело не в том, что я боюсь за себя. Я? За себя? Не смешите мне сепаров.

Скольких детей я видел на Донбассе с самого начала войны? Не знаю. Очень много. Скольким помогли? Тоже перестал вести счёт. Точно знаю, что с вашей, друзья, помощью, детских улыбок стало больше. И вот только в этом году, всё чаще и чаще я сталкиваюсь с ситуациями, когда где-то в прифронтовой зоне на заправках и автостанциях, в магазинчиках и кафешках, или просто на улицах населённых пунктов ко мне подбегают какие-то дети. "О! Здрасьте!" - кричат и обнимаются.

В 2014 я впервые увидел убитого ребёнка. Я как и многие тогда сильно боялся "обстрелов" и прятался, вместо того, чтобы спрятать пацанёнка. И не прощу себе это пока идёт война. И не рассказывайте мне, что с виной жить тяжелее и нет там моей вины. У вас своя жизнь со своими идеалами и возможностями. У меня своя. А это чувство вины и ненависти - это моя энергия, которая уже не позволяет прятаться и закрывать глаза.

Когда мы куда-то везём детей, то мало спим и мало развлекаемся, много контролируем и наблюдаем. Мы 100 раз подумаем кому рассказать о маршруте, а кому ответить общими словами типа "поезд, автобус на этой неделе". Мы из нескольких предложений где покормить детей выберем не самое дешевое или бесплатное, а надёжное. Да, иногда наедине друг с другом мы будем "жаловаться", что в бизнесе дела не очень. Но всё равно мы будем работать по ночам и помогать друг другу. Политики в очередной раз обменяются креслами и портфелями, а войну пройти и закончить должны мы. И не сидя в ресторанах. И не лёжа на пляжах. И не танцуя в клубах. И не работая в офисах.

Как бы много не было возмущений, что там в мирных городах у населения "нет войны", так её там и не будет. Война здесь. На линии соприкосновения. Война там, где раздаются взрывы. Где на "чёрных тропах" ногой задеваешь "сигналку", а в огороде находишь ВОГ. Где работают снайперы и ДРГ. Там где каждый день есть 200 и 300. Война не на мирной территории в нашей стране. Поэтому останавливать её нужно именно здесь, на Донбассе. И делать это нужно нам. Поэтому мы и держимся вместе. Поэтому помогаем друг другу. Но всё же я постепенно прекращаю свою деятельность.

Говорят, что если ты работаешь с детьми, то нельзя выбирать любимчиков. А у меня они есть. Это дети на передовой со своей мечтой и сильным желанием её реализовать. У них ещё есть это настроение - "здесь нечего ловить". Но мы работаем над этим вместе. Они начинают помогать сиротам и восстанавливать свой мир. И все свои силы теперь я буду тратить на них. Сколько смогу. Конечно, есть здесь дети без мечты. Их много. Их больше. Но именно наши мрiйники станут для них примером. Именно они теперь должны стать нашими героями. Именно им жить дальше в этом мире. Именно про них я буду теперь рассказывать больше.