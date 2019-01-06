''Война закончится, вернем Крым'': Епифаний, Порошенко и Варфоломей обратились к украинцам

Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Константинопольский патриарх Варфоломей совместно поздравили украинцев с получением Томоса и Рождеством Христовым.

"В этом году Рождество для нас – особенно большое и особенно торжественное. Праздник двойной, потому что Православная Церковь Украины получила Томос об автокефалии", – обратился к украинцам глава государства (чтобы посмотреть видео, проскрольте ниже).

По его словам, "нашу давнюю Церковь, история которой уходит во времена равноапостольного князя Владимира, мы, наконец, освободили из московской неволи. И она вошла в семью, которая теперь состоит из пятнадцати независимых православных церквей".

Епифаний, Порошенко и Варфоломей president.gov.ua

В свою очередь патриарх Варфоломей отметил, что получение Томоса – это радость не только для украинцев, которые живут в Украине, но и за ее пределами.

"Подписание Томоса – это особая миссия. И это радость не только для украинцев, живущих в Украине, но и за ее пределами. Вы родились для Христа, но крещение получили от Константинополя. Желаю, чтобы маленький Иисус, который принес мир на землю, принес мир в Украине. Благодать новорожденного Спасителя да благословит всех украинцев в новом, 2019 году. Я буду всегда молиться за Украину, как и делал это до сегодняшнего дня", – сообщил Варфоломей.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что верит в то, что в следующем году Украина вернет Крым и оккупированные территории, а война на Востоке страны завершится.

"Мы верим в то, что в следующем году воцарится тот долгожданный мир в Украине: будет завершена война на Востоке, мы вернем оккупированные территории, вернем Крым и все у нас будет идти так, как мы этого хотим, ибо Господь указал на это, способствуя и помогая нам", – сказал Епифаний.

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