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''Война закончится, вернем Крым'': Епифаний, Порошенко и Варфоломей обратились к украинцам

1.8тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Константинопольский патриарх Варфоломей совместно поздравили украинцев с получением Томоса и Рождеством Христовым.

"В этом году Рождество для нас – особенно большое и особенно торжественное. Праздник двойной, потому что Православная Церковь Украины получила Томос об автокефалии", – обратился к украинцам глава государства (чтобы посмотреть видео, проскрольте ниже).

По его словам, "нашу давнюю Церковь, история которой уходит во времена равноапостольного князя Владимира, мы, наконец, освободили из московской неволи. И она вошла в семью, которая теперь состоит из пятнадцати независимых православных церквей".

Епифаний, Порошенко и Варфоломей

Епифаний, Порошенко и Варфоломей

president.gov.ua

В свою очередь патриарх Варфоломей отметил, что получение Томоса – это радость не только для украинцев, которые живут в Украине, но и за ее пределами.

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"Подписание Томоса – это особая миссия. И это радость не только для украинцев, живущих в Украине, но и за ее пределами. Вы родились для Христа, но крещение получили от Константинополя. Желаю, чтобы маленький Иисус, который принес мир на землю, принес мир в Украине. Благодать новорожденного Спасителя да благословит всех украинцев в новом, 2019 году. Я буду всегда молиться за Украину, как и делал это до сегодняшнего дня", – сообщил Варфоломей.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что верит в то, что в следующем году Украина вернет Крым и оккупированные территории, а война на Востоке страны завершится.

"Мы верим в то, что в следующем году воцарится тот долгожданный мир в Украине: будет завершена война на Востоке, мы вернем оккупированные территории, вернем Крым и все у нас будет идти так, как мы этого хотим, ибо Господь указал на это, способствуя и помогая нам", – сказал Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

  • В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Темы
Независимость УПЦВойна на ДонбассеАннексия Крыма
Персоны
Петр ПорошенкоПатриарх ВарфоломейМитрополит Епифаний
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что верит в то, что в следующем году Украина вернет Крым и оккупированные территории, а война на Востоке страны завершится."------------------------------------------------ Эти слова лишний раз доказывают ущербность и убогость епифания.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Пигин Макс, пиги, собирай валежник и доедай уй без соли, а твоя кацапская ущербность -это составляющая кацапской лишней хромосомы!
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