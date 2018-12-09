Война на Донбассе: террористы устроили провокацию украинским военным

За прошедшие сутки, 8 декабря, террористы "Л/ДНР" 13 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Они трижды применили запрещенное Минскими договоренностями оружие, вследствие чего один украинский военный получил легкое ранение.

Такие данные представлены в утренней сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 9 декабря. Отмечается, что террористы вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Кроме того, враг, из минометов калибра 82 мм, дважды открывал огонь неподалеку Крымского и один раз - вблизи Песков. В общем, для обстрелов, противник использовал 39 мин. За прошедшие сутки, враг стрелял по нашим позициям еще на подступах к населенным пунктам Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не открывался", - сказано в сообщении.

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С начала этого периода, со станковых гранатометов боевики провоцировали бойцов Вооруженных Сил Украины на подступах к Гнутово. Потерь среди украинских военных нет.

"По данным разведки, 8 декабря, трех оккупантов уничтожено, а еще четыре человека из состава вооруженных формирований Российской Федерации учтены, как санитарные потери", - говорится в отчете.

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