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Победа на Донбассе: полковник озвучил шансы Украины

3.6тЧитать новость на украинском

Возможность быстрой победы Украины на Донбассе, о чем говорил командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев, на сегодня отсутствует.

"Признаков возможности быстрой победы, а это единственный приемлемый для Украины способ завершения этой войны, на сегодня нет. Попутно Украина сегодня не имеет и не создает таких рычагов, и военных, и экономических, и дипломатических, позволяющих нам говорить о какой-либо победе или другом приемлемом для Украины вариант окончании войны", - сказал в комментарии OBOZREVATEL полковник в отставке, военный эксперт Святослав Стеценко.

Пока Россия действительно идет по приднестровскому сценарию, пытаясь заморозить конфликт на востоке Украины, считает эксперт.

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"О попытке Москвы перевести эту войну в вид длительного конфликта по приднестровскому сценарию, это очень вероятно. С одной стороны, это поддержание пророссийских политических сил внутри Украины, с другой - давление на украинское государство через этот конфликт и гуманитарную катастрофу, которая с ним связана", - считает он.

Стеценко также напоминает, что кроме Украины никто не справится с военным конфликтом на Донбассе.

"Надеяться на то, что Трамп нас закончит войну? Я думаю, что это маловероятно, хотя и не исключено, но все равно", - добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, план по прекращению войны в Украине и возвращению оккупированного Донбасса уже готов и находится на столе у лидеров ряда государств, в частности у Петра Порошенко и Владимира Путина.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Daks Viktor
Daks Viktor
Цікаве питання.. Утримання окупованої Росією частини Донбасу просто потрібно повісити повністю на Росію. Хай годує ватанів..
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Daks Viktor, не пойму? Ананируешь или вангуешь? Пятый год?
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