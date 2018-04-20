Война на Донбассе: стало известно о плане Макрона по "Минску"

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается предоставить новую динамику Минскому процессу.

Как заявил в интервью "Левому берегу" чрезвычайный и полномочный посол Украины в Франции Олег Шамшур, Франция и Германия с самого начала пытались принять дипломатические меры для деэскалации на Донбассе.

"В этом смысле политика Франсуа Олланда (бывший президент Франции. - Ред.) была однозначной, благоприятной для Украины. Когда был избран новый президент, мы увидели - в основных параметрах - продолжение этой политической линии. Положительным фактором является то, что, сам Макрон - человек очень энергичный, который пытается ввести изменения во многих сферах, в том числе предоставить новую динамику Минскому процессу, - пояснил он.

Олег Шамшур

Как сообщал "Обозреватель", в марте Макрон необычно вступился за Украину