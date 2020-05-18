С каждым годом реинтеграция ОРДЛО может быть сложнее, так как люди привыкают к оккупации, однако для Украины это станет "очередным этапом независимости".

Такое заявление в интервью "Интерфакс-Украина" сделал Алексей Резников, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

"Мы все понимаем, что там родились дети уже не в свободной Украине. Они не знают ни дня жизни в свободной Украине. Но меня, если честно, это абсолютно не останавливает и никак не пугает", – отметил Резников.

Оккупация Донбасса Коллаж

"Я объясню почему. В 1918 году Украина потеряла шанс на свою независимость из-за внутреннего раздрая и политического бедлама, и была опять порабощена империей. Она вышла из Российской империи, и тут же вернулась в нее, только уже под названием СССР. И прожила в нем до провозглашения Акта о независимости в 1991 году. Мы и сейчас продолжаем получать очередные признаки своей независимости. Даже война с Россией на территории восточной Украины сегодня – это тоже очередной этап обретения независимости. Ментальный, интеллектуальный, политический – много разных этапов.

Возможно, эта временная потеря территорий, временная их оккупация – это возможность для остальной части Украины пройти очередной этап независимости", – сказал министр.

Он добавил, что как только на Донбассе "появится нормальная украинская власть, причем достаточно либеральная и демократическая", а также нормальные условия и стандарты жизни, люди "с легкостью перейдут в этот режим".

"Они даже сопротивляться не будут. Ведь когда Маслоу в свое время нарисовал свою пирамиду потребностей, он же был прав – базовые потребности никто не отменял. Поэтому – накормлен, обогрет, успокоен, и уже легче принять всё остальное", – сказал Резников.

Он отметил, что задача властей – это обеспечить достойные условия для граждан. "У нас другого варианта нет", – подчеркнул министр.

Алексей Резников president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алексей Резников сообщил, кем должны быть представители ОРДЛО, которых предлагается привлечь к работе Трехсторонней контактной группы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!