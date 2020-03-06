В Черниговской области в пятницу, 6 марта, похоронили погибшего на Донбассе 25-летнего украинского воина Владимира Викторовича Черненко.

Церемония прощания состоялась в селе Мамекино, сообщил сайт Новгород-Северской РГА.

Черненко погиб 3 марта в 17:40 в районе населенного пункта Зайцево Бахмутского района Донецкой области от смертельного ранения, полученного во время обстрела со стороны наемников РФ.

Похороны воина ВСУ novgadm.cg.gov.ua

Солдата убили спустя неделю после возвращения из отпуска, передает suspilne.media. В день гибели, говорит председатель сельсовета Валентина Литвин, сестра звонила Владимиру на передовую 43 раза – он не перезвонил.

"Мы с ним долго общались, где-то в течение часа. Никогда у нас с ним таких откровенных разговоров не было, но на этот раз разговор завязался в сельсовете. Поговорили обо всем: и о личной жизни, и о планах на будущее. Был веселый, настроен положительно. Говорил, что отпуск заканчивается – уезжаю на передовую", – вспомнил последнюю встречу с Владимиром председатель Мамекинского сельсовета.

Владимир Черненко Facebook оперативного командования "Север"

Черненко – старший сержант, главный сержант 1-го взвода 1-й роты 13-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Он родился в 1995 году, воспитывался в многодетной семье. Его родители умерли. В армию он попал в 2015 году, с 01.03.2017 проходил службу по контракту в 58-й ОМПБр.

Похороны воина ВСУ facebook.com/ChernihivTCKtaSP

Похороны воина ВСУ facebook.com/ChernihivTCKtaSP

Командир роты Дмитрий Марковец назвал бойца мужественным, честным, верным себе и своим принципам. Первая учительница парня Вера Шевченко вспомнила его как искреннего и дружеского.

"Хочется обратиться к небесным силам с просьбой прекратить эту ужасную войну, которая отбирает лучших сынов Украины", – сказал в. о. председателя районной государственной администрации Руслан Веремеенко.

Похороны воина ВСУ facebook.com/ChernihivTCKtaSP

Побратим Владимира Николай Науменко назвал его настоящим мужчиной в любой ситуации. "Разрывается сердце от боли и обиды за то, что война забирает молодых людей, которые еще не видели жизни", – сквозь слезы сказала одноклассница погибшего солдата Екатерина Алдошина.

"Обнять и передать как мы любим наших сыновей", – попросила воина Вера Бондаренко, которая похоронила своего погибшего сына в 2014 году.

Похороны воина ВСУ facebook.com/ChernihivTCKtaSP

Похороны воина ВСУ facebook.com/ChernihivTCKtaSP

"Я знаю его с самого рождения. И родителей его знаем, и их знаем. Их шестеро всех – три брата. Кто что ни попросит – он всем помогал. Хороший был парень. Чуткий, спокойный, хороший. Жаль. Мы узнали, так теперь все в шоке здесь. Он только неделю как побывал в отпуске. Контракт один закончился, а этот подписал на второй срок", – сказала жительница села Валентина Казора.

Похороны воина ВСУ facebook.com/ChernihivTCKtaSP

5-6 марта в районе было объявлено дни траура в знак скорби по погибшему. На админзданиях рядом с приспущенными государственными флагами Украины разместили траурную ленту.

Похороны воина ВСУ novgadm.cg.gov.ua

Похороны воина ВСУ novgadm.cg.gov.ua

Похороны воина ВСУ novgadm.cg.gov.ua

Похороны воина ВСУ novgadm.cg.gov.ua

Похороны воина ВСУ novgadm.cg.gov.ua

Похороны воина ВСУ novgadm.cg.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинские защитники опровергли фейк террористов "Л/ДНР" о том, что ВСУ якобы вернулись на позиции в Петровском, откуда осенью 2019 года были отведены войска.

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