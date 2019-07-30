Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Война кому-то выгодна": мэр Чернигова оскандалился призывом к миру с Россией

1.1т Читать материал на украинском

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко попал в грандиозный скандал: он призвал Украину наладить отношения со страной-агрессором Россией и прекратить войну.

Такая антиукраинская риторика прозвучала во время утреннего совещания в мэрии Чернигова 30 июля, пишет "ЧЕline". По мнению Атрошенко, подобные действия помогут обеспечить экономический рост государства.

Каждая война должна заканчиваться. А у меня складывается такое впечатление, что она кому-то выгодна ", – сказал оскандалившийся городской голова.

Новости
"Украины не будет через 5 лет": экс-глава Рады отличился скандальным заявлением

Владислав Атрошенко

Владислав Атрошенко

Википедия

Владислав Атрошенко на совещании в мэрии Чернигова

Владислав Атрошенко на совещании в мэрии Чернигова

"ЧЕline"

Как сообщал OBOZREVATEL, террорист "ДНР" Евгений Кириленко, который является родным братом главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, дал скандальное интервью для российского пропагандистского телеканала "Россия 1". В нем он заявил, что выступает против "бандеровцев и укропов".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Павла Кириленко главой Донецкой ОГА 5 июля и призвал не делить людей, проживающих на временно оккупированной территории, на своих и чужих. Кроме того, он не увидел ничего крамольного в том, что брат главы Донецкой области – пособник оккупантов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владислав Атрошенко
Место
Украина Чернигов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
29
3
Смешно
1
Интересно
8
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
3-ды убийца! открыто 3 уголовных дела на Атрошенко и во всх троих делах он убивал жителей в Дтп ! и никакого наказани он не получил! и это за убийства! хотя в Чернигове при нем начали делать дороги более менее! и Чернигов выберет его мером и дальше за дороги! хотя и видно что он предатель-колаборант!будб моя воля пристроили бы кго на яцево или в халявино на крайняк
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel