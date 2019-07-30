"Война кому-то выгодна": мэр Чернигова оскандалился призывом к миру с Россией

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко попал в грандиозный скандал: он призвал Украину наладить отношения со страной-агрессором Россией и прекратить войну.
Такая антиукраинская риторика прозвучала во время утреннего совещания в мэрии Чернигова 30 июля, пишет "ЧЕline". По мнению Атрошенко, подобные действия помогут обеспечить экономический рост государства.
Каждая война должна заканчиваться. А у меня складывается такое впечатление, что она кому-то выгодна ", – сказал оскандалившийся городской голова.
Владислав Атрошенко
Википедия
Владислав Атрошенко на совещании в мэрии Чернигова
"ЧЕline"
Как сообщал OBOZREVATEL, террорист "ДНР" Евгений Кириленко, который является родным братом главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, дал скандальное интервью для российского пропагандистского телеканала "Россия 1". В нем он заявил, что выступает против "бандеровцев и укропов".
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Павла Кириленко главой Донецкой ОГА 5 июля и призвал не делить людей, проживающих на временно оккупированной территории, на своих и чужих. Кроме того, он не увидел ничего крамольного в том, что брат главы Донецкой области – пособник оккупантов.
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