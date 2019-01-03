Война и религия: Порошенко показал, какими книгами вдохновлялся в 2018 году

Президент Украины Петр Порошенко представил самые интересные книги, которые он прочитал в 2018 году.
"Не буду изменять своей ежегодной традиции — книги 2018 года, которые для меня стали наиболее знаковыми. Рекомендую к прочтению", — написал президент в Facebook.
В большинстве из них речь идет о войне на Донбассе и взаимоотношениях между украинцами. О том, как война изменила жизнь граждан, "почему мы продолжаем эту борьбу, и почему победа неизбежна".
Также выделяется книга архиепископа Любомира (Гузара) о смысле человеческой жизни, вере в бога и в людей.
Всего в свою подборку Порошенко включил 6 книг:
"Антенна" Сергея Жадана
"Грязь [* Khaki]" Сергея Сайгона
"Кофе с привкусом пепла" Алексея Петрова
"Наши другие" Олеси Яремчук
Фотокнига "Донбасс и мирные"
Любомир Гузар "Хочу быть человеком"
Петр Порошенко
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Порошенко показал, какую музыку слушает. Он обратил особое внимание на то, каких успехов добились украинские исполнители в минувшем году.