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Война и религия: Порошенко показал, какими книгами вдохновлялся в 2018 году

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Президент Украины Петр Порошенко представил самые интересные книги, которые он прочитал в 2018 году.

"Не буду изменять своей ежегодной традиции — книги 2018 года, которые для меня стали наиболее знаковыми. Рекомендую к прочтению", — написал президент в Facebook.

В большинстве из них речь идет о войне на Донбассе и взаимоотношениях между украинцами. О том, как война изменила жизнь граждан, "почему мы продолжаем эту борьбу, и почему победа неизбежна".

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Также выделяется книга архиепископа Любомира (Гузара) о смысле человеческой жизни, вере в бога и в людей.

Всего в свою подборку Порошенко включил 6 книг:

  • "Антенна" Сергея Жадана

  • "Грязь [* Khaki]" Сергея Сайгона

  • "Кофе с привкусом пепла" Алексея Петрова

  • "Наши другие" Олеси Яремчук

  • Фотокнига "Донбасс и мирные"

  • Любомир Гузар "Хочу быть человеком"

Петр Порошенко

Петр Порошенко

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Порошенко показал, какую музыку слушает. Он обратил особое внимание на то, каких успехов добились украинские исполнители в минувшем году.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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