Любая война приносит только горе, смерть, разрушения, голодание, нервное истощение. У каждой войны уродливое лицо, она кардинально меняет жизнь любого общества, принося только боль и страдания. Есть войны справедливые и несправедливые, наступательные и оборонительные, бывает точно ясно кто агрессор, а кто жертва, иногда эти понятия достаточно размыты.

Хочу вспомнить Вторую мировую войну, самую страшную за всю историю человечества. Инициатором этой войны была нацистская Германия, которая атаковала Польшу 1 сентября 1939 г., соучастником агрессии стал Советский Союз, который 17 сентября 1939 г. тоже напал на Польшу, будучи военным союзником Германии согласно пакта Риббентропа-Молотова. 22 сентября 1939 г. в Бресте прошел совместный военный германо-советский парад, который символизировал победу нацистского Берлина и сталинской Москвы над Польшей, которую они между собой разделили. В этот день польские защитники Брестской крепости еще удерживали свои рубежи от атакующих нацистов. На помощь подошла Красная Армия, но опять, обороняющиеся держались упорно. Тогда советские командиры предложили полякам сдаться на почетных условиях, определив им коридор для выхода из крепости. Поляки принимают эти условия, но во время прохода предложенным коридором их в упор расстреливают, а оставшихся в живых берут в плен. Ситуация идентична Иловайску в конце августа 2014 г. – убитые, пленные и пропавшие без вести украинские бойцы. Оказалось, что в военных академиях советского периода было полное неведение о Брестском расстреле 1939 г., да и в постсоветское время на этот случай "честного слова русского офицера" не обращали внимания, а зря, ибо незнание истории не освобождает от ответственности.

В июне 1941 г. нацистская Германия передумала нападать на Великобританию и ударила по своему союзнику – Советскому Союзу. Уже красноармейцы обороняли Брестскую крепость от наседавшего Вермахта. Немцы тоже предложили защитникам крепости сдаться, но те помня, как поступили с поляками два года назад, предпочли драться до последнего. Колесо истории провернулось.

В это время германские войска, громя части Красной Армии уверенно занимали территорию Украины. В окружение и плен от непрофессионализма Генштаба Красной Армии, который возглавлял Г.Жуков, попадали миллионы советских воинов. Нацисты уже штурмовали Киев, когда было принято решение о создании партизанских отрядов во главе с партийным руководителем Черниговщины А.Федоровым. Мой дед был головой одного из сельсоветов Бобровицкого района. Были определены места сосредоточения подпольщиков для будущей борьбы в тылу врага, но А.Федоров отдал строгий приказ, что без его особого распоряжения никто не выдвигается на место дислокации. Но танковые колоны Вермахта продвигались очень быстро и уже немцы входили в село, а приказа все еще не было. Мой дед обнял бабушку и четырех детей, самому малому было полтора года (моя мама) и ушел. С осени 1941 г. его никто так никогда и не увидел, пропал без вести.

Во время оккупации жить было нелегко. Однажды в село зашел карательный отряд палить хаты советских активистов. Наша хата была первой. Но одним из главных полицаев оказался двоюродный брат моей бабушки. Он сжалился над четырьмя малыми детьми и уговорил карателей нашу хату не трогать. Через некоторое время в село пришел партизанский отряд, в котором служил мой другой дед по отцовской линии, и этого полицая повесили. Моя бабушка ждала возвращения супруга до середины 50-х гг., так и не выйдя второй раз замуж. В селе много людей погибло, как и во всей Украине. Их фамилии были выписаны золотыми буквами на стеле памяти, их семьи получали постоянную помощь от государства. Мои же жили без копейки помощи в глубокой бедности с тавром семьи возможного предателя Родина. Так в сталинском СССР относились к пропавшим без вести. Но, как и дед в свое время был единственный в селе, кто имел высшее образование, все четверо детей самостоятельно поступили и выучились в институтах и университетах…

Когда я рассказал об этой истории в Хорватии во время церемонии празднования Дня антифашистской борьбы, выступая перед политическим руководством страны и присутствующими ветеранами как посол Украины, которая недосчиталась после войны с нацистами 13 млн. человек - больше всех среди народов Европы, ко мне подошел президент РХ и сказал, что я могу к нему обратиться по любому вопросу и в любое время. Это дорогого стоило.

Нежданно война постучалась и в Украину. У нас много погибших и раненых, но и как на всякой войне есть пропавшие без вести. Понимаю какое ужасное положение у семей лиц, пропавших без вести. И не имеет значение, пропали они без вести во Второй мировой войне, во время войны в Ираке или Афганистане - у всех этих семей одно великое горе, как и у семей погибших бойцов, только с тяжелым фактором неизвестности, где покоится их дорогой человек, при этом имея малую надежду, что он жив, которая умирает с каждым последующим днем.

Накануне Международного дня пропавших без вести, Глава государства встретился с представителями их семей. Проблемы известные: создание реестров пропавших без вести по категориям, начало работы Комиссии при КМУ по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, утверждение единого протокола эксгумации, обеспечение обязательного психологического сопровождения семей погибших, пропавших без вести и пленных. В отличие от сталинского СССР, наше государство помогает семьям, пропавшим без вести и это важно. Также рядом общественность, активисты и, конечно же, профильное министерство.

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