Война Филарета с ПЦУ: озвучен прогноз силового противостояния

У церковной структуры, которую возглавляет почетный патриарх Филарет и которую называет "Киевским патриархатом", недостаточно ресурсов для силового противостояния с Православной церковью Украины.

Кроме того, таких планов явно нет и у самого Филарета. Такое мнение OBOZREVATEL высказал протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин.

"Силовое противостояние возможно тогда, когда есть серьезная поддержка прихожан. Именно поэтому были возможны конфликты между Московским и Киевским патриархатом, между православными и греко-католиками. Но нынешний "Киевский патриархат" – это же не тот Киевский патриархат. Они просто присвоили историческое название. Киевский патриархат был ликвидирован и весь перешел в ПЦУ", – напомнил священник.

Почетный патриарх Филарет 112 Украина

Он также обратил внимание на тот факт, что у "КП" Филарета "нет никакой поддержки". "30 бабок, которые пришли на якобы поместный собор – это же не поддержка. Это реально смешно", – заметил протоиерей.

Таким образом, по его оценкам, силового противостояния не будет.

Александр Дедюхин убежден: сам почетный патриарх также не будет призывать к таким действиям в силу сильного внутреннего убеждения в том, что "он делает благо для церкви".

"Филарет действительно думает, что он делает благо для церкви. Некоторые старые люди считают, что, сколько бы их детям ни было лет, они все равно дети. Сыну, может быть, 60 лет, но отец по-прежнему считает его ребенком неразумным. Филарет всех считает неразумными детьми. Его внутренняя мотивация – самая лучшая", – заверил протоиерей.

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По его оценкам, в своей борьбе Филарет может использовать юридические инструменты, но не станет призывать к силовым методам, как не делал этого и ранее.

Как писал OBOZREVATEL, 25 июня стало известно о том, что ликвидированный Киевский патриархат создает собственный "синод" из пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины отлучила от священнослужения.

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