Многие люди до сих пор не могут понять главного, в ОРДЛО добровольно работают на обеспечение жизнедеятельности террористов и оккупантов тысячи граждан. И пока террористы имеют комфортные условия, а на территориях поддерживается жизнедеятельность, война будет длиться. Война будет длиться и пока тысячам граждан в ОРДЛО эта ситуация приносит доход, выгоду и повышает статус.

В ОРДЛО уже сформировались прослойки общества, которые не хотят окончания войны и возвращения Украины именно из-за того, что поднялся их статус и значительно улучшилось финансовое положение.

Например, предприниматели ОРДЛО. Налоги в ОРДЛО ниже, чем в Украине, это если не брать постоянные поборы "милиции", "на армию", "мгб" и опочление. А вот накрутку можно ставить в пять цен от закупки. Никто слова не скажет, - пишет Олена Степова для ИС. - Кроме того, можно, имея своих людей в "мгб" или опочлении, просто убрать всех конкурентов, смело торговать отжатым, намародеренным, не зря в ОРДЛО расцвет так называемых комиссионных магазинов, где продают награбленное и вынесенное из брошенных квартир. Процветает и подделка, как крупная (сигареты и водка), так и мелкая, "народы Донбасса" бадяжат на продажу "молочку" и "вино" из порошка, фаст-фуд, полуфабрикаты и колбасу в подвалах и гаражах. Предпринимателей ОРДЛО под дулом пистолета никто в бизнес не гонит, и налоги террористам эти люди платят добровольно. Перевозчики, изготовители, производители, оказываются услуги, бизнес в ОРДЛО только растет. Регистрация предпринимателей с 2015 года выросла в три раза. Контрабанда и подделка украинских товаров - настолько выгодное дело, что возврата в Украину предпринимательская среда не хочет. Страха, что придется отвечать по статье "финансирование терроризма" среди этих людей нет. Они не стреляли и не убивали, они выживали. Поэтому, если к ним будут выдвигаться претензии после деоккупации, будут возмущения и бунты. Они знают свои права и имеют финансы на хороших адвокатов.

Учителя ОРДЛО также не хотят возврата в Украину. Здесь есть небольшой страх, что придется отвечать за пропаганду в школах. И в очередной раз перестраиваться на украинский. Но, скажу так, это легкий страх. Они не стреляли и не убивали, они выживали. Поэтому, если к ним будут выдвигаться претензии после деоккупации, будут возмущения и бунты.

Не хотят возврата в Украину те, кто получает 2 выплаты, а есть те, кто получает и 4 выплаты, например, пенсию в Украине и ОРДЛО, регресс в Украине и ОРДЛО. Эти категорично против окончания войны. Все понимают, что при деоккупации останется только одна выплата.

Не хотят возврата в Украину и те, кто получил "дипломы" в ОРДЛО, то есть "документы", выданные террористическими организациями. Они вложили деньги в свое образование, или в образование своих детей. Конечно же, они против, ведь Украина уже заявила, что не признает "дипломы", выданные л-днр.

Не хотят возврата в Украину решалы, ведь тогда их бизнес будет не нужен. Адвокаты, которые до сих пор имеют двойную регистрацию, и в Украине, и в ОРДЛО, или же просто работают в ОРДЛО по украинским документам. Нотариусы, сейчас схемы двойной регистрации или наличие друга-партнера в мирной части Украины, приносит миллионные доходы этой части бизнеса.

Не хотят возврата в Украину те, кто поверил в "наваросию" открыто и официально предал Украину, став "судьей", "чиновником", "прокурором", милиционером", "налоговиком" в ОРДЛО. Эти люди понимают, вряд ли Украина разрешит им остаться на злачных рабочих местах и проворачивать свои схемы. Хотя, все больше и больше историй людей, открыто работавших в ОРДЛО на террористов, и безнаказанно и беспрепятственно продолживших свою госслужбу, после переезда в мирную часть Украины.

Процент тех, кто не хочет возврата в Украину по политическим мотивам (фашисты, хунта, нацики, незаконно избранный Порошенко, особый статус, русский государственный, свободная "наваросия") где-то 10-15 % от жителей ОРДЛО. Основная часть жителей ОРДЛО против Украины и возврата оккупированных частей Луганской и Донецкой области под украинскую юрисдикцию исключительно из-за личных финансовых или карьерных вопросов.

Ситуация непризнанной территории где-то с середины 2016 года начала устраивать большое количество людей. Они осознали, что в Украине их не едят, не насилуют, а дают пенсию, они могут свободно передвигаться, получать загранпаспорта, вести бизнес. Они осознали, что никакого наказания за сотрудничество с оккупантами и открытую работу на оккупантов не будет, если ты лично не стрелял в "укропов". Они научились использовать свое положение, мимикрировать и получать выгоду.

Информационная политика в ОРДЛО уже больше года направлена на "в Украине выгонят Порошенко, выберут нормального Президента, который остановит гражданскую войну, даст ОРДЛО особый статус, не пустит на Донбасс солдат НАТО, выгонит из Донбасса и Украины укропов и нациков, признает государственным русский язык, и признает народ Донбасса пострадавшим от рук хунты", То есть, не только не будет наказания, а еще и льготы за "страдания".

Это обещают и из России, не скрывая, что ОРДЛО придется рано или поздно "вернутся". Это обещают и из Украины, - в соцсетях ОРДЛО все больше Юли, Медведчука, Мураева, Анатоля и Бойко. Обещают настолько уверенно, что эта уверенность уже живет в людях. В ОРДЛО реально перестали бояться юридического наказания за финансирование и поддержку терроризма, участие в "референдуме", службу и работу на террористов. СМИ ОРДЛО четко работают в этом направлении. Почему? Не знаю, видимо это политический ход России и ОППОблока. "Ненаказание" или полную амнистию называют, чуть ли не единственным, что может остановить войну. Три кита "мира" - особый статус, русский язык и амнистия.

Так называемый и.о. главы ОРЛО, террорист Пасечник "назначил" "судей" Ровеньковского городского и Ленинского районного "судов" ОРЛО. Цитата: "В соответствии с частью 8 статьи 28 закона Луганской Народной Республики "О статусе судей", руководствуясь статьей 60 Временного Основного Закона (Конституции) ЛНР, назначить:

- с 1 августа 2018 года на должность судьи Ровеньковского городского суда Сень Елену Николаевну без ограничения срока полномочий;

- с 1 августа 2018 на должность судьи Ленинского районного суда города Луганска Нестеровскую Надежду Николаевну без ограничения срока полномочий.

Весной 2018 года Пасечник своими "указами" "назначил" "судей" Военного "суда" ОРЛО, Артемовского районного "суда" Луганска, Лутугинского районного "суда", а также "заместителя председателя" Ленинского районного "суда" Луганска.