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''Войдет в историю неудачником'': Казанский рассказал, как Путин ''помог'' Украине с Томосом

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Создание в Украине автокефальной православной церкви могло бы произойти в очень далеком будущем, если бы президент России Владимир Путин и его приспешники не развязали войну на Донбассе и не аннексировали Крым.

Ведь именно они создали все условия для того, чтобы в Украине наконец появилась не прокремлевская власть, которая и приблизила принятие исторического решения. Об этом заявил украинский журналист Денис Казанский в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

Сайт президента России

"В Украине Томос, конечно же, в первую очередь считают заслугой президента Петра Порошенко. И следует признать, что действительно, без усилий самого Порошенко и других украинских депутатов и политиков автокефалии УПЦ скорее всего сейчас не было бы. Возможно, она была бы когда-нибудь потом, позже, но не сейчас. Однако помимо украинских политиков есть еще один человек, которого можно поблагодарить за то, что Украина наконец-то получила свою поместную православную церковь. Этот человек — президент России Владимир Путин", — отметил он.

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Казанский подчеркнул, что несмотря на то, что в Украине и в России церковь формально отделена от государства и от политики, именно политика сыграла ведущую роль в том, что украинская церковь наконец-то получила автокефалию. В частности, этому способствовали агрессивные действия Путина в Крыму и на Донбассе, переросшие в убийства тысяч украинских воинов. Кроме того, президент РФ лишил Украину наиболее пророссийских регионов, после чего страна избрала проукраинский парламент и президента в один тур. Именно они и дали старт созданию поместной Православной церкви в Украине.

"Официальные российские СМИ и близкие к Кремлю эксперты называют то, что происходит в УПЦ, "расколом". Но если мы просто посмотрим на факты, то убедимся, что никто не сделал больше для этого "раскола", чем российский лидер Владимир Путин и его сторонники", — сказал Казанский.

Денис Казанский

Денис Казанский

Скриншот видео

В частности, он напомнил, как служители РПЦ или УПЦ МП приезжают на Донбасс и благословляют людей, которые воюют против Украины и убивают украинцев. Такое поведение священников, делает вывод журналист, неприемлемо для большинства граждан Украины, а поэтому они не могут посещать церкви с такими духовниками.

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"Поэтому спасибо, Владимир Владимирович, за то, что выполнили такую важную историческую миссию. Неизвестно, сколько еще УПЦ билась бы за автокефалию без вашего участия и вашего вмешательства... Владимир Путин хотел войти в историю как человек, который присоединил Крым. А вместо этого вошел в историю, как неудачник, при котором РПЦ потеряла Украину. И сам сделал все для того, чтобы эта потеря стала историческим фактом", — подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса. 6 января Томос вручили на Божественной литургии.

  • Роман Цимбалюк также считает, что к возникновению в Украине независимой поместной православной церкви привела не только твердая воля Порошенко, но и военная агрессия Путина. Его преступные действия прибавили решительности Вселенскому патриарху, который решил дать Украине Томос об автокефалии.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Темы
Независимость УПЦВойна на ДонбассеАннексия Крыма
Персоны
Денис КазанскийВладимир Путин
Место
Украина
Тег
Томос
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andrei andrei
andrei andrei
Казанский, Путин войдет в историю как лидер, сохранивший и укрепивший Россию после распада Союза и пьяных 90-х. Как государственник, вернувший Крым в Россию. Как человек, построивший из распадающейся деморализованной армии вооруженные силы государства, вторые по мощи и боеспособности в мире.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Безыдейное стадо и хуйлу будет благодарно, лишь бы не тому, что поколения народа Украины объединяет и чего оно не знает стадо ведь
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Натворил пакостей прыщ гнойный,гэбэшная крыса😕
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