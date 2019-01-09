''Войдет в историю неудачником'': Казанский рассказал, как Путин ''помог'' Украине с Томосом

Создание в Украине автокефальной православной церкви могло бы произойти в очень далеком будущем, если бы президент России Владимир Путин и его приспешники не развязали войну на Донбассе и не аннексировали Крым.

Ведь именно они создали все условия для того, чтобы в Украине наконец появилась не прокремлевская власть, которая и приблизила принятие исторического решения. Об этом заявил украинский журналист Денис Казанский в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин Сайт президента России

"В Украине Томос, конечно же, в первую очередь считают заслугой президента Петра Порошенко. И следует признать, что действительно, без усилий самого Порошенко и других украинских депутатов и политиков автокефалии УПЦ скорее всего сейчас не было бы. Возможно, она была бы когда-нибудь потом, позже, но не сейчас. Однако помимо украинских политиков есть еще один человек, которого можно поблагодарить за то, что Украина наконец-то получила свою поместную православную церковь. Этот человек — президент России Владимир Путин", — отметил он.

Казанский подчеркнул, что несмотря на то, что в Украине и в России церковь формально отделена от государства и от политики, именно политика сыграла ведущую роль в том, что украинская церковь наконец-то получила автокефалию. В частности, этому способствовали агрессивные действия Путина в Крыму и на Донбассе, переросшие в убийства тысяч украинских воинов. Кроме того, президент РФ лишил Украину наиболее пророссийских регионов, после чего страна избрала проукраинский парламент и президента в один тур. Именно они и дали старт созданию поместной Православной церкви в Украине.

"Официальные российские СМИ и близкие к Кремлю эксперты называют то, что происходит в УПЦ, "расколом". Но если мы просто посмотрим на факты, то убедимся, что никто не сделал больше для этого "раскола", чем российский лидер Владимир Путин и его сторонники", — сказал Казанский.

Денис Казанский Скриншот видео

В частности, он напомнил, как служители РПЦ или УПЦ МП приезжают на Донбасс и благословляют людей, которые воюют против Украины и убивают украинцев. Такое поведение священников, делает вывод журналист, неприемлемо для большинства граждан Украины, а поэтому они не могут посещать церкви с такими духовниками.

"Поэтому спасибо, Владимир Владимирович, за то, что выполнили такую важную историческую миссию. Неизвестно, сколько еще УПЦ билась бы за автокефалию без вашего участия и вашего вмешательства... Владимир Путин хотел войти в историю как человек, который присоединил Крым. А вместо этого вошел в историю, как неудачник, при котором РПЦ потеряла Украину. И сам сделал все для того, чтобы эта потеря стала историческим фактом", — подытожил Казанский.

Считается, что за Томос украинские верующие должны благодарить в первую очередь Порошенко. Но не надо забывать и Путина. Он сделал все, чтобы украинская церковь получила автокефалию. И войдет в историю, как неудачник, при котором РПЦ потеряла Украину https://t.co/62f6RdpBIm — Денис Казанський (@den_kazansky) 8 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL: