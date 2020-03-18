Воины ВСУ устроили яркий троллинг российским оккупантам на Донбассе. Прямо на передовой они установили манекен, переодетый в украинского солдата, и водрузили на него государственный флаг.

Забавное видео появилось на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Военнослужащий с позывным Жора. Это оставили нам предшественники, когда мы приехали на ротацию. Лже-военнослужащий. Мы решили дополнить эту точку, установили свой государственный флаг с автографами военных", – рассказывает защитник Украины, который несет службу на позиции.

Воин ВСУ Скриншот видео

По его словам, сразу после появления патриотической инсталляции враг продемонстрировал неадекватную реакцию и начал стрельбу. Однако уничтожить "оберег" украинских воинов оккупантам так и не удалось.

"Первые пару дней, честно говоря, думали, что изрешетят или снесут. Но, слава Богу, наш флаг стоит на месте, невредимый. Даем адекватный ответ. Это называется уй вам, а не Украину!" – пошутил украинский воин.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" попали в конфуз из-за "проукраинского" фото. Они опубликовали в своем паблике пропагандистский пост об организации боевиками праздника для ветерана Второй мировой войны. Однако на снимке боевики не заретушировали шеврон ВСУ на форме пенсионера, а также кокарду с тризубом на его фуражке.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал