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18 марта • обновлено в 05:03
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Воины ВСУ ярко потроллили оккупантов на передовой

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Воины ВСУ устроили яркий троллинг российским оккупантам на Донбассе. Прямо на передовой они установили манекен, переодетый в украинского солдата, и водрузили на него государственный флаг.

Забавное видео появилось на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Военнослужащий с позывным Жора. Это оставили нам предшественники, когда мы приехали на ротацию. Лже-военнослужащий. Мы решили дополнить эту точку, установили свой государственный флаг с автографами военных", – рассказывает защитник Украины, который несет службу на позиции.

Воин ВСУ

Воин ВСУ

Скриншот видео

По его словам, сразу после появления патриотической инсталляции враг продемонстрировал неадекватную реакцию и начал стрельбу. Однако уничтожить "оберег" украинских воинов оккупантам так и не удалось.

"Первые пару дней, честно говоря, думали, что изрешетят или снесут. Но, слава Богу, наш флаг стоит на месте, невредимый. Даем адекватный ответ. Это называется уй вам, а не Украину!" – пошутил украинский воин.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" попали в конфуз из-за "проукраинского" фото. Они опубликовали в своем паблике пропагандистский пост об организации боевиками праздника для ветерана Второй мировой войны. Однако на снимке боевики не заретушировали шеврон ВСУ на форме пенсионера, а также кокарду с тризубом на его фуражке.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Для пристрелки артиллерии самое то....особенно минометов.
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