Спасла ценой жизни: воины ВСУ поделились трогательной историей о четырехлапом друге

Воины 92 ОМБр Вооруженных сил Украины рассказали о фронтовой любимице – кошке Соне, которая спасла их пулеметчика ценой собственной жизни.

Трогательную историю и видео с пушистой подругой защитники Украины опубликовали на официальной странице 92 ОМБр ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Маленькое серое пушистое создание на одной из передовых позиций, которую занимают военнослужащие 92 ОМБр, несколько месяцев было полноценным членом команды. Ребята с любовью называли ее Софья Васильевна, или Соня, ведь кошка очень любила спать. Это была настоящая отрада для бойцов: нежная, хрупкая, добрая Соня всегда дарила позитивные эмоции, а однажды просто спасла", – рассказывают бойцы.

Кошка Соня Скриншот видео

По их словам 31 октября на позициях было подозрительно тихо. Только ближе к вечеру враг устроил традиционные провокационные обстрелы, которые венные на своем сленге называют "цирк". Однако украинские воины не реагировали на это и не собирались отвечать на огонь оккупантов. На всякий случай они только решили настроить пулемет.

"Наша Соня решила отдохнуть в бойнице пулемета. Ночью противник время от времени напоминал о себе. Но, кажется, это было не просто так. Вражеский снайпер держал на мушке место пулеметчика. И как только кошка встала, а это было пять утра, раздался выстрел... Стоит ли говорить о чувствах команды после коварного плана врага? Вот и говорите потом, что животные ничего не понимают. "Спасибо, Соня!" – написали ребята на могиле четырехлапого друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО, боец 93 бригады ВСУ Максим Мирошниченко поделился трогательной историей о своем четырехлапом друге, коте Корбане, который прошел с ним всю войну, но бесследно пропал на мирной территории.

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