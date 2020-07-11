Воины ВСУ показали суровые будни борьбы за Украину: 40-градусная жара или окопы с болотом

В сети показали короткий ролик об окопных буднях воинов ВСУ, которые на востоке защищают независимость всей Украины от захватчиков.

Его обнародовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, отметив, что траншеи на передовой стали для наших защитников "дорогами жизни" – прячась в них, они могут передвигаться менее чем в километре от врага (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Раскаленный до +40 Донбасс. Седьмое лето войны. Украинские воины идут траншеями к одной из своих позиций. Где-то медленнее, где-то быстрее, а в некоторых местах – бегом, потому что участок просматривается врагом. Но для них это – обычное дело", – пишут волонтеры.

Сами военные радуются тому, что, несмотря на все трудности, летом в окопах маскироваться им помогает высокая трава. Однако они уже сейчас готовят себя к тому, что осенью траншеи наполнятся дождевой водой и болотом.

"Война продолжается. Просто сейчас где-то на Донетчине или Луганщине траншеями идут бойцы, следят за врагом, чтобы не допустить его на нашу территорию и, в конце концов, вернуть то, что отобрали у нас российские оккупанты. Помни, кому на самом деле трудно", – обратились в посте с призывом к украинцам.

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