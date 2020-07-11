Воины ВСУ показали суровые будни борьбы за Украину: 40-градусная жара или окопы с болотом
Воины ВСУ в окопах. 112 Украина
В сети показали короткий ролик об окопных буднях воинов ВСУ, которые на востоке защищают независимость всей Украины от захватчиков.
Его обнародовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, отметив, что траншеи на передовой стали для наших защитников "дорогами жизни" – прячась в них, они могут передвигаться менее чем в километре от врага (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
"Раскаленный до +40 Донбасс. Седьмое лето войны. Украинские воины идут траншеями к одной из своих позиций. Где-то медленнее, где-то быстрее, а в некоторых местах – бегом, потому что участок просматривается врагом. Но для них это – обычное дело", – пишут волонтеры.
Сами военные радуются тому, что, несмотря на все трудности, летом в окопах маскироваться им помогает высокая трава. Однако они уже сейчас готовят себя к тому, что осенью траншеи наполнятся дождевой водой и болотом.
"Война продолжается. Просто сейчас где-то на Донетчине или Луганщине траншеями идут бойцы, следят за врагом, чтобы не допустить его на нашу территорию и, в конце концов, вернуть то, что отобрали у нас российские оккупанты. Помни, кому на самом деле трудно", – обратились в посте с призывом к украинцам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети обнародовали сообщение с обращением раненого воина ВСУ к украинцам, среди которых многие остыли к теме войны и потерь на фронте.
Также на украинцев произвел глубокое впечатление крик души добровольца Василия Поддубного о жизни на передовой.
Прежде всего в нем он обратился к мирным жителям и тем, кто использует риторику в отношении украинских бойцов: "Я вас туда не посылал".