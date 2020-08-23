Воины ВСУ на передовой записали видеописьма к родным: трогательный клип

В сети появился трогательный ролик с приветами от воинов Вооруженных сил Украины на передовой для своих родных людей.

Его обнародовали на странице "Военного телевидения Украины" в Facebook. В коротких обращениях Герои заверили, что обязательно вернутся к тем, кого любят, с победой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хочу передать поздравления с передовой в первую очередь своим родителям, родным, близким, за которыми очень скучаю. Хочу пожелать всем крепкого здоровья. С нами Бог! Украина победит! Слава Украине!" – с улыбкой сказал совсем юный защитник.

Юный защитник пообещал, что Украина победит Скриншот видео

"Поскольку мы на передовой, хочу передать привет своей семье, маме, которая находится в Житомире. У меня все хорошо, закончится война, вернемся домой. Также любимой жене, которая дома ждет, нервничает, что я здесь, постоянно звонит. Дочке своей, которой 4 годика только, которая каждый день звонит, спрашивает: "Папа, когда ты будешь дома?". Привет дочери Златке и любимой жене Лиле. Маме привет и всем знакомым, кто меня знает. Победа будет за нами! Мы вернемся домой живыми!" – перенял эстафету еще один воин.

Военный с Житомирщины рассказал, как соскучился по семье Скриншот видео

"Хочу передать привет своей любимой жене. Илона, я тебя люблю. Моя маленькая кнопочка Никусечка, скоро буду дома, еще немножко. Хочу также передать привет всему Хмельницкому. Я из Хмельницкого. Держитесь! Все будет хорошо! Также не забываю о своем братствео, товарищи, я с вами!" – трогательно обратился к семье и землякам следующий герой видеописем.

Воин ВСУ пообещал дочери скоро вернуться домой Скриншот видео

Также, пользуясь случаем, армейцы обещали своим родным выполнить их мечты и передавали теплые слова в родные края.

Так, один из воинов пообещал сестре вместе поехать на море, а его старший побратим передал от себя поздравления с фронта на родное Закарпатье.

Герой пообещал сестре вместе поехать на море Скриншот видео

Армеец обратился к родному Закарпатью Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Дарья Буря рассказала о "девизе" ВСУ, по которому можно узнать каждого, кто прошел российско-украинскую войну. Речь идет о фразе "Жизнь мятежна", которую постоянно употребляют защитники на фронте.

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