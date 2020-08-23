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Воины ВСУ на передовой записали видеописьма к родным: трогательный клип

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
1,2 т.
Воины ВСУ записали трогательный клип для родных

Воины ВСУ записали трогательный клип для родных. opinionua.com

В сети появился трогательный ролик с приветами от воинов Вооруженных сил Украины на передовой для своих родных людей.

Его обнародовали на странице "Военного телевидения Украины" в Facebook. В коротких обращениях Герои заверили, что обязательно вернутся к тем, кого любят, с победой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хочу передать поздравления с передовой в первую очередь своим родителям, родным, близким, за которыми очень скучаю. Хочу пожелать всем крепкого здоровья. С нами Бог! Украина победит! Слава Украине!" – с улыбкой сказал совсем юный защитник.

Юный защитник пообещал, что Украина победит

Юный защитник пообещал, что Украина победит Скриншот видео

"Поскольку мы на передовой, хочу передать привет своей семье, маме, которая находится в Житомире. У меня все хорошо, закончится война, вернемся домой. Также любимой жене, которая дома ждет, нервничает, что я здесь, постоянно звонит. Дочке своей, которой 4 годика только, которая каждый день звонит, спрашивает: "Папа, когда ты будешь дома?". Привет дочери Златке и любимой жене Лиле. Маме привет и всем знакомым, кто меня знает. Победа будет за нами! Мы вернемся домой живыми!" – перенял эстафету еще один воин.

Военный с Житомирщины рассказал, как соскучился по семье

Военный с Житомирщины рассказал, как соскучился по семье Скриншот видео

"Хочу передать привет своей любимой жене. Илона, я тебя люблю. Моя маленькая кнопочка Никусечка, скоро буду дома, еще немножко. Хочу также передать привет всему Хмельницкому. Я из Хмельницкого. Держитесь! Все будет хорошо! Также не забываю о своем братствео, товарищи, я с вами!" – трогательно обратился к семье и землякам следующий герой видеописем.

Воин ВСУ пообещал дочери скоро вернуться домой

Воин ВСУ пообещал дочери скоро вернуться домой Скриншот видео

Также, пользуясь случаем, армейцы обещали своим родным выполнить их мечты и передавали теплые слова в родные края.

Так, один из воинов пообещал сестре вместе поехать на море, а его старший побратим передал от себя поздравления с фронта на родное Закарпатье.

Герой пообещал сестре вместе поехать на море

Герой пообещал сестре вместе поехать на море Скриншот видео

Армеец обратился к родному Закарпатью

Армеец обратился к родному Закарпатью Скриншот видео

воины ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Дарья Буря рассказала о "девизе" ВСУ, по которому можно узнать каждого, кто прошел российско-украинскую войну. Речь идет о фразе "Жизнь мятежна", которую постоянно употребляют защитники на фронте.

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