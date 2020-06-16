Воины ООС спасли на передовой совят: трогательное видео
В сети появилось видео с тремя совятами, которых воины Операции Объединенных сил спасли прямо на передовой.
Кадры обнародовали на официальной странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. В заметке говорится, что защитники Украины после очередного обстрела противником позиций в Авдеевке нашли на земле троих птенцов сыча, которые выпали из гнезда (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Те, кто знает цену даже самой маленькой жизни, не смогли пройти мимо, и сейчас эти малыши живут вместе со своими спасителями. Теперь к обычным занятиям армейцев добавилось еще одно – важнейшее – ежедневно иметь свежее мясо и находить червей, чтобы накормить сычей. С этим они успешно справляются", – пишут волонтеры.
Трогательный ролик покорил сердца украинцев, и они оставили под ним более 7000 лайков, около 1000 репостов и почти 200 комментариев с теплыми словами в адрес Героев.
"В такой мясорубке ребята думают еще и о животных и о птицах. Молодцы! Добрые, отзывчивые, широкие сердца", "Благодарю вас и берегите себя, птенцов и Украину", "Наши люди добрые. Они имеют большое и доброе сердце", "Боже, храни Героев", "Оберег будет сильный, потому что их Троица", "Эти птицы через несколько месяцев уже будут с позывными Родину защищать", – пишут люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитники Украины поделились трогательной историей о талисмане своего подразделения на передовой – фронтовой собаке Насте. Любимица воинов уже три года несет службу с одним из батальонов горно-штурмовой бригады ВСУ.